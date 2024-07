Neonato morto all’ospedale di Polistena, oggi l’autopsia sul corpo del piccolo Matteo

È stato conferito nella mattinata di ieri l’incarico di consulenza tecnica per effettuare l’autopsia sul piccolo Matteo, il neonato figlio di una coppia di Taurianova deceduto nella notte tra sabato e domenica scorsa all’ospedale spoke “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena.

Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Palmi, Davide Lucisano, ha conferito l’incarico al dottor Giovanni Andò e alla professoressa Alfonsa Izzo che si sono presi il termine massimo, salvo ulteriori richieste di proroga, di 90 giorni per depositare i risultati dell’autopsia sul piccolo corpicino.

Al contempo, le parti offese e gli indagati hanno nominato i propri consulenti di parte per assistere agli atti irripetibili che sono stati predisposti dalla Procura palmese che indaga in seguito alla denuncia dei genitori.

L’incarico conferito, con l’autopsia che inizierà nel pomeriggio di oggi nel reparto adibito del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dovrà fare luce sulle cause che hanno portato alla morte del piccolo Matteo, al fine anche di far emergere, qualora possibile, i momenti in cui si è verificato il decesso, ad esempio prima o dopo il parto, e le eventuali responsabilità di chi in quel momento era in servizio nelle ore in cui si è consumata la tragedia.