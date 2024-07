Reggio, Sorical chiude i rubinetti ai morosi

Sorical passa alle maniere dure. Dopo gli avvisi ed i solleciti la chiusura dell’erogazione smette di essere una “minaccia”, ed entra nella fase operativa. Da ieri rubinetti a secco in decine e decine di utenze. Si tratta di seconde case e attività commerciali. Nei mesi scorsi sono stati inviati gli avvisi di riduzione. La stagione tolleranza zero è partita in riva allo Stretto, dove si registra una delle stagioni più difficili segnate dai razionamenti e dai disservizi con quartieri in ginocchio e disagi che si protraggono per settimane.

Ma ci tengono a sottolineare dalla Società risorse idriche calabresi, non è un accanimento, per le fasce più fragili c’è la possibilità di accedere ad bonus idrico, attraverso Inps, Caf o associazioni di consumatori. E poi si può richiedere la rateizzazione delle bollette. Una scelta drastica adottata per contrastare l’abusivismo che ha portato già ai primi risultati infatti in centinaia di casi gli utenti hanno scelto di mettersi in regola, saldando bollette scadute da parecchio. Nel caso di manomissione dei contatori o riallaccio alla rete scatta la denuncia. Un percorso adottato per contrastare l’impennata dei consumi anomali che nella stagione della siccità ha messo in ginocchio il territorio della città dello Stretto.