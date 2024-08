Rassegna stampa 01-08-2024 edizioni Calabria

Ecco alcuni dei temi principali oggi in edicola, edizioni calabresi:

- Sanità, in Calabria l’emergenza-urgenza è in affanno. I soccorritori del 118 costretti ad operare in condizioni proibitive

- Bando rifiuti, a Catanzaro la polemica continua

- Basso Ionio Catanzarese, operatori turistici delusi: «È stato il peggior luglio di sempre»

- Soverato, ladro riconosciuto in spiaggia: la vittima lo fa arrestare

- A Lamezia il “no” all’Autonomia mette insieme maggioranza e parte della minoranza

- Ex sito Montedison di Crotone, c'è amianto da smaltire: riparte l’iter per la bonifica dell’area archeologica

- «Città unica, è ora di cambiare la storia». Parla la presidente della Provincia di Cosenza Succurro

- Autonomia differenziata, Caruso contesta la legge. Il sindaco di Cosenza si schiera con la minoranza regionale

- Tra Corigliano e Rossano le numerose rotte culturali di una comunità in crescita

- Truffa dello specchietto a Cassano, Garda e Doria le zone più colpite

- San Giovanni in Fiore, il “Comitato 18 gennaio 2024” al veleno: «L’ospedale rischia il completo spegnimento»

- Cetraro al centro dello spaccio di coca nell’Alto Tirreno

- Montalto Uffugo, due bossoli di fucile nell’auto dei servizi sociali