Siderno: dal prossimo anno il dirigente sarà quello dell’Ipsia. Al Marconi “dimensionato” è il momento dell’amarezza

Sebbene non si sia registrata, al momento, alcuna presa di posizione ufficiale, tra il corpo docente dell’Iis “Guglielmo Marconi” di Siderno si registrano parecchie perplessità per la decisione dell’Ufficio scolastico regionale di affidare la dirigenza del polo tecnico professionale “Marconi” (composto insieme con l’Ipsia di Siderno) al dirigente dell’istituto professionale Gaetano Pedullà. Nulla di personale contro quest’ultimo, del quale tutti riconoscono le doti umane e professionali.

Semmai – è questa l’opinione più diffusa – l’accorpamento e la conseguente assegnazione al dirigente di un istituto che attualmente e da solo conta un numero di studenti nettamente inferiore, viene vista come una deminutio per una scuola come il “Marconi” che non solo dà il nome al nuovo polo tecnico-professionale, ma che secondo la logica delle aggregazioni seguita durante la scorsa stagione autunnale, avrebbe dovuto essere considerata scuola accorpante. E che invece, ora, i docenti si ritrovano come scuola accorpata.