Rassegna stampa 03-08-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

CALABRIA

Calabria, ancora scintille sull’Autonomia: scontro tra il Pd e la maggioranza

Terremoto, Pietrapaola e Mandatoriccio raccontano una notte di paura

L’indagine della Uil Calabria: «Manca una banca dati sui soggetti autistici»

CATANZARO

Porto di Catanzaro, il 2029 per completare l’incompiuta ormai attesa da oltre mezzo secolo

Stadio di Catanzaro, serviranno 4 anni per dare ai tifosi un “Ceravolo” moderno e funzionale

Il Comune di Catanzaro cerca casa per il Tar: si valuta l’ipotesi “Scacco Matto”

Università di Catanzaro, al via le iscrizioni. Esordio per due nuovi corsi

Squillace, agosto mese clou per rilanciare il turismo

Elezioni 2025, coalizioni al bivio a Lamezia: dopo l’estate sarà resa dei conti

L’odissea di un paziente finita (bene) al Pronto soccorso di Soveria Mannelli

Bonifica di Crotone, via libera ad Eni-Rewind

Paravati, la chiesa di Natuzza elevata a Santuario: tutto definito