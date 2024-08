Varia di Palmi, la minoranza all’attacco: "Il sindaco evoca complotti"

«Ci aspettiamo la consegna della documentazione richiesta». Tornano alla carica i consiglieri di opposizione Giancarlo Palmisano, Ilaria Sorbilli e Antonietta Gagliostro in merito al bilancio della Fondazione Varia.

«Dopo settimane trascorse in attesa di ricevere una risposta alle nostre legittime richieste, ancora oggi nessuna documentazione ci è stata trasmessa e nessun riscontro abbiamo ricevuto». I consiglieri di minoranza ricordano ancora: «Avevamo diritto di ricevere quanto richiesto entro 5 giorni, giusto Regolamento del Consiglio comunale. Abbiamo ben chiaro in mente cosa rappresenti un regolamento come quello richiamato e, per questo, non può essere consentito a nessuno di trattarlo come se non esistesse, nemmeno al sindaco».

I consiglieri proseguono: «È inconcepibile, assurdo, mortificante e assolutamente inaccettabile. E il caso ha voluto, che il bilancio sia stato depositato (stando alle parole del sindaco Ranuccio) dopo la presentazione di una interrogazione parlamentare sul punto da parte dell’on. Ettore Rosato. Ci auguriamo si tratti di una mera coincidenza, anzi ne siamo sicuri» sottolineano. «In realtà, ancora una volta ha cercato di buttarla sul piano del populismo, attaccando in maniera inopportuna dei parlamentari, l’on. Ettore Rosato e l’on. Domenico Furgiuele, facendo riferimento a terze persone senza farne i nomi, evocando sostanzialmente presunti complotti contro di lui, di attacchi alla libertà, all’integrità, all’autonomia, alla dignità di Palmi e della Festa della Varia e mischiando in un sol colpo proprio la Varia, rifiuti e sanità.