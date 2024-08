Spinella sesto posto da applausi nella pistola. L'orgoglio di Reggio Calabria

Nel tiro a segno, nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile avventura terminata per il reggino Massimo Spinella che si è classificato al sesto posto. Peccato per quel 1/5 della prima serie che ha condizionato il cammino del reggino (non è bastato un successivo 5/5) raggiunto a Parigi dalla famiglia dalla Calabria. Spinella chiude con 11 bersagli. Vince il cinese Li Yuehong.

"Tutta Reggio è orgogliosa di Massimo Spinella che ha raggiunto la finale olimpica del tiro a segno". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà che, a nome dell'amministrazione comunale, ha elogiato il percorso del giovane reggino alla sua prima partecipazione ai Giochi. «Quello raggiunto da Spinella è un grande risultato, a prescindere dalla conquista di una medaglia o meno. Essere il miglior tiratore al mondo, come Massimo ha già dimostrato vincendo al Cairo lo scorso anno, deve essere un motivo di vanto che, unito alla magnifica esperienza di Parigi, premia, senza dubbio, le fatiche ed i sacrifici fatti nel corso della stagione". "Un plauso, quindi - ha concluso il sindaco - al campione delle Fiamme Gialle che continua a portare in alto nel mondo il nome della nostra bellissima città. Lo aspettiamo al suo rientro per tributargli l'affetto e la riconoscenza da parte dell'intera comunità cittadina".