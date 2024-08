Altri 12 milioni per sistemare le strade di Reggio Calabria

Crescono gli investimenti per la sicurezza stradale. Un intervento atteso da una comunità che da anni convive con i disagi e i rischi di strade che evocano scenari bellici.

La Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato (con la delibera 141), la devoluzione dei mutui già contratti con Cassa Depositi e Prestiti che consentirà la manutenzione straordinaria delle strade comunali per un ammontare ulteriore di 12 milioni di euro. Un “tesoretto” che si aggiunge alle altre risorse destinate alle strade. Mentre i trasferimenti statali da destinare al settore continuano a ridursi l’amministrazione opera una scelta.

L’operazione Complessivamente la previsione delle somme destinate alla manutenzione straordinaria e la progettazione della viabilità comunale sale quindi a circa 31 milioni di euro per l'anno 2024. La devoluzione di ulteriori mutui per 12 milioni si aumentano di un terzo le previsioni complessive della spesa per un settore chiave che attende da anni interventi determinanti.