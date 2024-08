Reggio, 12 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade

La delibera approvata dalla Giunta comunale è stata preceduta da un’interlocuzione con la Cassa Depositi e Prestiti che ha già anticipato la disponibilità dell'istituto ad una devoluzione dei mutui contratti per favorire gli indirizzi dell’esecutivo. L’accordo di programma quadro approvato dalla Giunta sarà, quindi, tempestivamente trasmesso alla CDP con cui sono già state concordate le procedure autorizzative per la devoluzione propedeutiche all’avvio della fase degli appalti necessari.

“Una scelta precisa dell'Ente - hanno aggiunto Falcomatà e Costantino - che, a fianco all'ampia e completa programmazione in opere e servizi, intende incidere sul tema della viabilità e della sicurezza delle strade, una chiara e netta priorità di indirizzo della nostra Amministrazione che, visti anche i tagli drastici dei trasferimenti statali sul settore, si è trovata a dover operare in un contesto nel quale la rete viaria cittadina risultava, da lungo tempo, abbandonata o con scarsa manutenzione".

Complessivamente, le somme destinate alla manutenzione straordinaria e alla progettazione della viabilità comunale raggiungono la cifra di 31 milioni di euro per l'anno 2024. Un aumento cospicuo, rispetto alle previsioni, su cui incide enormemente la devoluzione dei mutui per 12 milioni, ovvero più di un terzo delle aspettative iniziali. Sul tema sono intervenuti il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessore ai Lavori Pubblici, Franco Costantino, che, al termine della riunione di giunta, si sono detti “estremamente soddisfatti”.

"Attraverso la devoluzione dei mutui - hanno concluso il sindaco e l’assessore - si interverrà in maniera significativa e determinante, destinando una somma importante ad un settore chiave e molto sentito dai cittadini. Proseguiamo, quindi, in linea con gli obiettivi di mandato, con il piano straordinario di manutenzione delle strade che, in questi anni, ha già interessato, in maniera significativa, praticamente tutti i quartieri della città".