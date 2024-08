Giochi e scommesse all’ombra dei clan: “La ’ndrangheta reggina si infiltrava nelle svariate reti commerciali”

Fiumi di denaro strappati al Fisco e finiti nelle mani della ’ndrangheta reggina. Dei clan di Archi soprattutto, ma con ruoli ed interessi «importanti» di esponenti delle cosche di Rosarno. Per anni gruppi vicini o «espressione diretta» della ’ndrangheta hanno monopolizzato una fetta del voluminoso circuito delle scommesse e dei giochi sportivi on line. Centinaia di agenzie sbucate dal nulla nel breve volgere di una manciata di mesi, tutte estranee ai circuiti nazionali, legali e autorizzati, con sede fiscale e responsabilità giuridica all'estero - Malta in primis - di fatto nelle mani della mafia reggina. Uno scenario svelato da due inchieste - Gambling” e “Galassia” - condotte dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio con task force interforze. In sinergia operativa con l'Arma dei Carabinieri, delle Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e del centro operativo Dia.

Crocevia reggino

Base operativa e regia criminale a Reggio ma proiezioni d'affari in mezza Europa. Precisa la tesi accusatoria del pool antimafia reggino: «L’associazione, che controlla società in Austria, in Spagna e in Romania ed è attiva con una base stabile a Malta, in passato ha operato utilizzando anche licenze delle Antille olandesi, di Panama e della Romania; mutava la propria sede di interessi a seconda del Paese più conveniente dal punto di vista fiscale, mantenendo però sempre il centro decisionale e operativo a Reggio Calabria». Con la benedizione delle cosche.