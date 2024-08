Gioia Tauro, «Non sono un’imprenditrice mafiosa»: lo sfogo della D’Agostino dopo la confisca

Il marito della donna, Antonio Gerace , è coinvolto nell’operazione della Dda denominata “Geolia” contro il clan Piromalli. L’uomo è sotto processo per intestazione fittizia e concorrenza sleale. Il Tdl ha escluso per Gerace l’associazione mafiosa. Nella missiva della D’Agostino c’è non solo risentimento per una misura considerata «ingiusta» , ma anche nei confronti di un sistema (quello delle prevenzioni) definito «perverso» che «anche in assenza di prove e mentre ti stanno facendo il processo, sulla base di semplici elementi di sospetto, un Tribunale speciale, che non valuta prove ma sospetti... può disporre il sequestro e la confisca dei tuoi beni.

La donna precisa che «il provvedimento non è altro che un provvedimento fotocopia di quello emesso durante l’estate del 2022. Davvero curioso che solo ora ci si prodighi a pubblicare una notizia priva di qualsiasi attualità perché inerente provvedimento gemello di altro emesso a carico mio e di mio marito, che con grandi sacrifici avevamo costruito la nostra attività, “il forno di Francesco Pio” a Gioia Tauro. In secondo luogo – aggiunge - si segnala che questo provvedimento non è assolutamente definitivo in quanto, come quello del 2022, sarà appellato dai miei legali innanzi la Corte d’appello di Reggio Calabria. La confisca dunque è di primo grado e non è un provvedimento definitivo». Dopo la premessa, la signora entra nel merito della contestazione: «La mentalità ‘ndranghetista – scrive - mi fa schifo ed è quanto di più distante dalla mia persona, cosa risaputa da chi mi conosce da sempre; non conosco e non ho mai avuto a che fare con alcuno ritenuto appartenente alla cosca Piromalli a qualsiasi altra cosca ed ho fatto sacrifici immensi insieme a mio marito ed ai miei figli per avviare il nostro panificio, nel massimo rispetto della legalità; per quanto mi risulta non sono mai stata nemmeno indagata nel procedimento Geolia; pur non condividendoli e contestandoli nelle sedi opportune, ho sempre rispettato i provvedimenti di sequestro emessi dall’autorità giudiziaria con i quali mi è stata sottratta la gestione del forno. Ciò detto, mi sarei aspettata un contegno diverso da parte di chi gestisce in nome e per conto dello Stato, della legalità e della collettività tutta, nonché da parte di chi procede». «Alla prima esecuzione del sequestro mi sono state sottratte tutte le risorse, anche i conti correnti personali. Mi è stata negata ogni cosa in attesa della definizione del giudizio. Da anni faccio fronte alle necessità mie e del mio nucleo familiare chiedendo aiuto a parenti e amici in attesa della definizione dei processi. Non credevo e non credo tuttora di meritare di essere additata come imprenditrice mafiosa»