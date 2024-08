Acqua, a Reggio la sinergia Comune-Sorical potenzia l’approvvigionamento

Una rete di attività per tentare di fermare i disagi. Sorical sta operando su più fronti per cercare di allentare la morsa dei disservizi frutto della siccità.

Si riattivano approvvigionamenti che in questi anni erano stati messi in disuso, si opera su una rete inadeguata rispetto alle caratteristiche del territorio. La riduzione della portata della condotta del Tuccio combinata ai livelli sempre più bassi della diga del Menta ha generato la “tempesta perfetta” che si è abbattuta soprattutto nei quartieri della periferia sud della città. Nella giornata di oggi, salvo imprevisti tecnici dell’ultima ora, in stretta collaborazione con il Comune, sarà attivato il secondo pozzo nel quartiere di Macellari che alimenterà subito il serbatoio Pellaro e Nocille e, con la costruzione di 70 metri di by pass, anche Bocale. Una nuova opera realizzata in questi mesi dall’amministrazione comunale che serve a potenziare le immissioni.