Grotteria, ritrovata una delle armi rubate al Comune: arrestato un 40enne

Nella mattinata odierna, in Grotteria, i militari della Compagnia di Roccella Jonica, coadiuvati in fase esecutiva da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, eseguivano quattro perquisizioni locali in ottemperanza a un decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Locri nell’ambito delle indagini condotte dal N.O.R.-Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, a seguito del furto di quattro pistole cal. 7,65 in dotazione alla polizia municipale, perpetrato all’interno degli Uffici del Comune di Grotteria l’11 febbraio 2023.

L’attività portava al rinvenimento di un fucile mitragliatore marca Winchester cal 308 con matricola abrasa e una pistola marca Beretta cal. 7,65, in particolare, quest’ultima risultava una di quelle trafugate presso il comune di Grotteria e veniva rinvenuta presso l’abitazione di un quarantenne di Grotteria, con precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, arrestato in flagranza di reato e tradotto, su disposizione dell’A.G., presso la Casa Circondariale di Locri.