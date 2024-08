Siderno, il “caso” passaggio a livello si scioglie sotto il solleone

Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato ufficialmente all’Amministrazione comuale che «i lavori in corso sul passaggio a livello in corrispondenza di via Torquato Tasso si concluderanno venerdì 9 agosto». Nella nota pervenuta via Pec dal responsabile della Direzione operativa Infrastrutture Territoriale di Reggio Calabria si fa presente che «è risultata necessaria e indifferibile la sostituzione di entrambe le casse di manovra del passaggio a livello del Km. 372+403 della linea Metaponto-Reggio Calabria “per garantire il corretto funzionamento del passaggio a livello” e, di conseguenza, la sicurezza di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti che, se avessero attraversato i binari con un passaggio a livello malfunzionante e a rischio blocco, avrebbero potuto causare incidenti con gravi conseguenze in caso d’impatto. Tanto si doveva – conclude il Comune – per amore di verità e per smorzare ogni polemica strumentale».

Si era infatti tramutata in polemica politica la problematica relativa alla chiusura del passaggio a livello di via Torquato Tasso. Dopo il documento dei consiglieri di minoranza e la replica della maggioranza consiliare, la segretaria del circolo Pd, Giusy Massara, interviene asserendo che «si dice che la politica non va mai in vacanza, ma qualche volta se ne imporrebbe quanto meno una pausa di riflessione se non altro per evitare polemiche e ritornelli inutili e inopportuni».