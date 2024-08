Sono diretti a Villa S. Giovanni, scende dal treno per fumare... ma il mezzo riparte col figlio a bordo

Disavventura a lieto fine per un papà con la passione per il tabacco: sceso alla stazione Alta Velocità di Afragola dal treno su cui era a bordo - un Frecciarossa partito da Torino e diretto a Villa San Giovanni - l'uomo non si è accorto della ripartenza dello stesso dopo una breve sosta, perdendo il contatto con il figlio di 7 anni che invece era rimasto a bordo.

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi di Trenitalia. Una volta avvisato, il capotreno del Frecciarossa ha preso in custodia il ragazzino per poi affidarlo all’arrivo a Napoli Centrale ai servizi dell’assistenza clienti. Qui il bambino è stato raggiunto dopo poco dal padre proveniente da Afragola e insieme hanno ripreso il loro viaggio verso Villa San Giovanni a bordo di un altro convoglio Intercity.