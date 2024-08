Bretelle di Reggio, al via i lavori. Ma dopo l’ennesimo incidente in moto

Un intervento per coprire le cicatrici del manto stradale e scongiurare nuovi incidenti. Il Comune avvia i lavori lungo l’asse viario della Bretella del Calopinace in direzione sud-nord. Una delle strade più trafficate della città mostra i segni del tempo e dell’incuria. E non è certo un caso che spesso quel tratto di strada si bagni di sangue. Solo qualche settimana addietro un centauro è rimasto vittima di un grave incidente proprio a causa del manto stradale dissestato.

È finito in fin di vita al Gom dopo una rovinosa caduta, dove ancora affronta una convalescenza che si annuncia lunga. Solo la provvidenza non ha trasformato in tragedia un sinistro su una strada che attraversa la città. Un sito che ha fatto da scenario a diversi incidenti ed ha visto coinvolti in più circostanze numerosi centauri.

Dopo l’ultimo incidente quasi mortale il Comune ha messo in moto la macchina e disposto l’intervento per bitumare quel tratto pericoloso in cui l’asfalto ammalorato diventa una trappola, anche con la complicità dell’assenza di un’adeguata illuminazione.