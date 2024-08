È emergenza idrica in parecchi Comuni del Basso Jonio reggino, sia per quanto riguarda l’acqua potabile che quella per uso irriguo. Tra i Comuni colpiti dalla grave emergenza figurano Condofuri e Palizzi.

Relativamente al primo, una nota dell’ufficio del sindaco Filippo Paino rileva che «in questi giorni, a Condofuri, un guasto meccanico ha provocato un’interruzione del servizio di erogazione dell’acqua per uso irriguo, creando serie difficoltà e preoccupazione agli agricoltori del posto. L’amministrazione comunale – si legge nella nota – ha prontamente segnalato la criticità alla sede locale del Consorzio di Bonifica della Calabria che si è attivato prontamente per la risoluzione del problema, dimostrando che solo lavorando in sinergia – si sottolinea – e con spirito di collaborazione tra Enti, i risultati non si fanno attendere». La nota rileva anche che, grazie alla stretta cooperazione con il Comprensorio di Reggio Calabria Sud, sono state mobilitate le maestranze locali che, con notevole impegno e professionalità, hanno approntato soluzioni rapide ed efficaci per il territorio interessato alla crisi idrica.