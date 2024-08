Faceva sniffare cocaina al cliente sul cofano della sua auto, pusher arrestato a Gioia Tauro

Faceva sniffare cocaina a un cliente dopo averla sparsa sul cofano posteriore di un’auto in sosta. Uno spacciatore è stato notato incidentalmente dai carabinieri nei filmati della videosorveglianza di un locale del lungomare di Gioia Tauro (Reggio Calabria), che erano stati acquisiti nell’ambito di un’altra indagine. I militari sono prima risaliti al consumatore, che ha confermato i loro sospetti, e poi al presunto pusher, un sudamericano con precedenti per droga domiciliato a Palmi.

Ottenuto un decreto di perquisizione, i carabinieri hanno raggiunto il domicilio dell’uomo, dove sono stati sequestrati 33 grammi di hashish e materiale per confezionare le dosi di stupefacente da spacciare. A fiutarli è stato il cane antidroga Enna, del Nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia. Il sudamericano è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e si trova ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria di Palmi.