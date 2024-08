Rifiuti a Reggio Calabria, un tavolo per le “terre dei fuochi”

Un tavolo tecnico per bonificare le “terre dei fuochi” della città. Il fenomeno dell’abbandono e del rogo di rifiuti al centro dell’incontro tra il consigliere comunale Massimo Ripepi e la prefetta Clara Vaccari. Un appuntamento in cui ribadire la necessità di un intervento nei quartieri in cui si ripetono ciclicamente questi preoccupanti fenomeni. La mappa è tristemente nota: Arghillà, Rione Marconi, Mortara, Mosorrofa, Ciccarello sono le grandi maxidiscariche della città.

Ciclicamente il Comune provvede con interventi straordinari a ripulire raccogliere. Ma poi mancano i controlli e si torna allo stesso punto. Questo il quadro che il consigliere ha presentato al Palazzo territoriale del Governo. Del resto anche l’Asp a seguito di un sopralluogo ha “certificato” la presenza di amianto nel quartiere di Arghillà, diventato simbolo del degrado della città.