Reggio, Don Orione: nuovi scenari per il “salvataggio” della struttura

Uno spiraglio c’è. Forse l’esperienza straordinaria di assistenza della casa di riposo Don Orione non è destinata a concludersi. La parabola di una delle realtà più solide ed affidabili del territorio pare possa svoltare. Si riaccendono le speranze per i 24 utenti e le loro famiglie e per i 16 operatori. L’ipotesi di un possibile subentro da parte di un operatore economico già in possesso dell’accreditamento alla Regione è stato annunciato dal rappresentante de della Cisl. La possibilità di un possibile rilevamento della struttura ha ha portato ad una prima conclusione: la “sospensione” dello stato di agitazione che le parti sociali avevano proclamato nel mese di luglio. Lo scenario infatti era apparso davvero preoccupante i titolari della storica struttura che ha erogato e per diversi decenni servizi socio assistenziali rivolti a soggetti fragili aveva annunciato la cessazione definitiva delle attività il 31 dicembre. Una decisione dolorosa che rappresenta l’epilogo di una situazione finanziaria già precaria che nel tempo si è ulteriormente aggravata anche a seguito dell’iter avviato con la Regione finalizzato alla conversione ed accreditamento da casa di riposo in Rsa.