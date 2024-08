Chiusa una fabbrica tessile a Reggio, sanzioni per 17 mila euro. Denunciato il titolare

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, coadiuvati dai colleghi del Comando Stazione Carabinieri di Cataforio e da personale dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito di specifica attività finalizzata a contrastare il lavoro irregolare nonché a verificare l’osservanza delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno controllato una fabbrica artigianale di materiale tessile e intimo deferendo il titolare alla locale Procura della Repubblica.

Durante il controllo, il personale ispettivo ha potuto constatare la sussistenza di diverse violazioni alla normativa giuslavorista, nonché la presenza di 2 lavoratori non regolarmente assunti i quali, peraltro, non erano stati inviati alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla specifica mansione e non avevano frequentato il previsto corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Complessivamente sono state comminate sanzioni penali ammontanti a circa 6 mila euro, nonché sanzioni amministrative per circa 11.000 mila euro con contestuale sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale.