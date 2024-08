Reggio, ennesima tragedia sulla statale 106: centauro 26enne muore nell'impatto contro un'auto a Pellaro

Con il suo scooter contro un'auto. L'ennesima tragedia sulla statale 106, in cui ha perso la vita il centauro 26enne Domenico Orlando, si è consumata intorno alla mezzanotte tra Mortara e Pellaro. Per il giovane di Melito Porto Salvo, nipote dell’ex sindaco Salvatore Orlando, non c'è stato niente da fare. All'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine la situazione era già molto grave. Poi, dopo qualche ora, il decesso. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente mortale. Intanto la famiglia è sconvolta per il grave lutto, il secondo in poche settimane. A metà giugno, infatti, Domenico aveva perso la madre per un problema di salute.