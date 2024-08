"Continue interruzioni", la minoranza abbandona l’aula a Villa San Giovanni

La minoranza consiliare denuncia quanto accaduto durante la recente riunione del civico consesso, nel corso della quale – evidenzia – «i consiglieri di Forza Italia, Marco Santoro, Domenico De Marco e Stefania Calderone, hanno dovuto affrontare un grave disagio a causa della gestione inadeguata dell’amministrazione Caminiti. Comportamenti inappropriati che hanno contribuito ad un clima di tensione».

Dopo l’approfondimento delle interrogazioni avanzate dall’opposizione, la discussione ha toccato alcune variazioni e l’assestamento di bilancio, con il voto contrario della minoranza, espresso per la non garanzia di «gestione efficiente e trasparente delle risorse». Fasi di dibattito consiliare in cui il centrodestra ha registrato continue interruzioni nonostante «le ripetute richieste del capogruppo Santoro al presidente Trecroci di mantenere l’imparzialità e richiamare i consiglieri di maggioranza. Le provocazioni – aggiungono da FI – sono proseguite senza alcun intervento del presidente: una mancanza di agibilità democratica e di rispetto per il ruolo di controllo dei consiglieri. Al consigliere De Marco è stato negato il diritto di intervenire, con il presidente che ha deciso di chiudere la discussione e passare direttamente alla votazione, spingendo così De Marco ad abbandonare l’aula in segno di protesta».

Forza Italia commenta: «Inaccettabile che, in un contesto democratico, i consiglieri vengano sistematicamente zittiti, soprattutto quando sono bersaglio di attacchi pretestuosi da parte della maggioranza. Inoltre, la registrazione della seduta, che potrebbe chiarire l’accaduto, non è ancora disponibile sul sito del Comune, probabilmente per problemi tecnici».