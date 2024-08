Maltempo a Reggio Calabria, tromba d'aria e disagi per trasporti

Piogge abbondanti e vento forte hanno colpito oggi la fascia tirrenica reggina e il capoluogo di provincia. Dopo la prolungata siccità dei mesi scorsi, le piogge abbondanti hanno provocato gravi disagi ai turisti ed ai trasporti. A causa del maltempo, i voli odierni in partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria per Roma e Bologna hanno subito consistenti ritardi, mentre blocchi temporanei dei treni si sono registrati lungo l’asse Paola-Reggio Calabria. Reggio Calabria, inoltre, è stata interessata da una tromba d’aria che ha causato ulteriori danni ai gazebo esterni di numerosi bar e strutture turistiche. Dal primissimo pomeriggio di oggi la Protezione civile aveva emesso un avviso «giallo» di criticità per rischio idrogeologico, con validità fino alla mezzanotte di domani, invitando la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari.