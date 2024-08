Reggio, il poliambulatorio di Gallico non va chiuso ma va potenziato

«Attendiamo con vigile partecipazione la concretizzazione dell’incontro, previsto per il 26 agosto prossimo, tra il Direttore Generale dell’ASP reggina, dott.ssa Lucia Di Furia, e gli esponenti del PD e delle varie Associazioni del territorio gallicese e del comprensorio tutto che hanno richiamato l’attenzione sulle allarmanti voci circa la paventata chiusura del Poliambulatorio sanitario di via Quarnaro a Gallico».

In vigile attesa è Teresa Giovanna Pensabene già consigliera comunale del Pd di Reggio Calabria. E in attesa con lei c’è l’intero Partito Democratico che della difesa del Poliambulatorio di Gallico ne sta facendo una bandiera per rilanciare e “blindare” definitivamente il diritto alla salute dei reggini. La sanità territoriale non può continuare a tagliare servizi ai cittadini chiudendo strutture che oggi sono in affitto, non è una politica giusta continuare a pensare dio risanare bilanci sulla pelle dei cittadini-pazienti.