Movida rumorosa a Bagnara Calabra, albergatore va a lagnarsi a casa del sindaco

Nei giorni scorsi un noto gestore di una struttura alberghiera di Bagnara Calabra, dopo avere notato che un locale situato nei pressi della sua attività continuava a non rispettare l’ordinanza sindacale sull’orario di chiusura della musica, si è recato nel cuore della notte a casa del sindaco Adone Pistolesi in forma di protesta.

«Non ho mai chiesto di non organizzare la movida – spiega l’albergatore – ma pretendiamo il rispetto delle ordinanze».

L’imprenditore, che aveva già denunciato il mancato rispetto dell’ordinaza del sindaco, ha anche contattato le forze dell’ordine: «Ho ricevuto minacce – continua – da parte del gestore del locale. Da diversi anni piazza Marconi è diventata il luogo del degrado. Tutti si sentono autorizzati ad urlare e lasciare in piazza lo scempio dopo una nottata di baldoria».