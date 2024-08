Acqua, a Reggio Calabria è sempre emergenza

La pioggia di questi giorni non ha portato gli attesi benefici sul fronte della quantità di acqua presente anche se la situazione meteorologica incerta prevista anche per i prossimi giorni potrebbe essere importante su questo fronte.

Le difficoltà ci sono soprattutto nella zona collinare e ad Arasí, a causa della carenza idrica della sorgente che alimentata il serbatoio di Ortí, Sorical ha deciso che il servizio sarà garantito a giorni alterni. «In caso di necessità è possibile richiedere il servizio autobotti», continua Sorical.

Intanto va avanti il controllo capillare del territorio da parte dei tecnici della Sorical per verificare l'eventuale presenza di allacci abusivi alla rete ed è incessante anche l'attività della Polizia Locale guidata dal comandante Zucco. Nelle ultime settimane sono stati organizzati 18 servizi per controllare gli usi impropri dell'acqua in base all'ordinanza urgente firmata dal sindaco Giuseppe Falcomatà con tre sanzioni emesse.

Come si ricorderà nel dettaglio, l’ordinanza vieta fino al 30 settembre 2024, l’uso dell’acqua potabile tra le ore 8 e le ore 21 per: l’irrigazione di orti, giardini e aree verdi, eccetto per gli impianti automatici programmati per evitare sprechi, il lavaggio di aree di pertinenza, cortili e piazzali, il lavaggio di veicoli, macchine e attrezzature, il riempimento e il rinnovo dell’acqua delle piscine, salvo accordi con il gestore della rete di acquedotto, il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino, altri usi non essenziali e collettivi non primari.