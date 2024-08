Reggio, l’incendio del parco lambisce il Terminal

Tutto nero, il colore che si lascia alle spalle il fuoco al suo passaggio. Le fiamme non divampano solo nelle campagne desertificate, ma anche in città a un passo dal centro. Succede dove l’incuria impera, dove il degrado avanza. Ed è successo anche al viale Calabria dove le fiamme sono divampate in quello che doveva essere un luogo d’incontro dedicato ai bambini e alle famiglie. Un parco chiuso, quello intitolato a “Federica Cacozza”. L’ultima iniziativa del Comune su quella struttura urbana risale al mese di gennaio: la manifestazione di interesse per la concessione del servizio di gestione e conduzione del parco. Ma evidentemente l’operazione non è andata a buon fine visto che i cancelli sono chiusi e nessuna attività viene promossa nell’area. Da quel sito si sono sviluppate le fiamme che hanno finito per coinvolgere anche l’area esterna del terminal di Atam.