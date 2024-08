Melito Porto Salvo, l'ultimo commosso saluto a Domenico Orlando

Quando il corteo funebre si lascia alle spalle corso Garibaldi e imbocca l’ultimo tratto di via Maresciallo Pansera, dirigendosi verso la chiesa di San Giuseppe, si sente nitido il rumore dei passi del gruppo di giovani amici e parenti che portano a spalla il feretro. Procedono in un silenzio totale, nonostante sulla strada ci sia tanta, tantissima gente. Per l’ultimo saluto a Domenico Orlando la cittadina di Melito Porto Salvo ha scelto di fermarsi, attonita e ancora scossa dalla morte del giovane, deceduto la notte di ferragosto in un incidente stradale avvenuto a Pellaro, sulla Statale 106.

Dietro la bara su cui è poggiato un cuscino di fiori bianchi, il padre Gianfranco e i parenti più stretti procedono sfigurati dal dolore. Per loro sono stati giorni strazianti: dalla notizia del drammatico incidente in cui era rimasto coinvolto il loro caro, all’attesa per l’autopsia, al momento del distacco definitivo. Un crescendo opprimente di sensazioni che mai e poi mai avrebbero voluto provare.