Rassegna stampa 22-08-2024 edizioni Calabria

- Bisignano e la tragedia di Anu: morta a 5 anni soffocata dal nocciolo d’una pesca - Sequestri di droga, Gioia Tauro ha il record insieme ad Anversa - L’ombra delle commissioni che offusca il Vibonese - Corigliano Rossano, il monito di Stasi: "giustificare l’abusivismo urbanistico è inquietante" - Lamezia, rete idrica colabrodo, Bruni (Pd): «Non si può gestire l’emergenza» - Il carcere di Castrovillari è sovraffollato: 43 detenuti in più rispetto alla capienza

IN EVIDENZA

- Calabria, lo spettro del 2026 sui progetti Pnrr - Report della Regione: le anomalie e i numeri della siccità in Calabria - 'Ndrangheta a Reggio, il pentito Mario Chindemi alla prova del collegio difensivo - L’omaggio di Cetraro a Giannino Losardo: nemico dei clan

In questo video i principali titoli dell'edizione cartacea di Gazzetta del Sud- Calabria in edicola oggi:

L’ATTESA

- Reggio, la città si veste a festa per la sua Patrona

CRONACA

- Melito Porto Salvo, l'ultimo commosso saluto a Domenico Orlando

- Crotone, aree industriali Agricoltura e Pertusola: bonifica con “capping” e ripristino dei siti

- Paola, ruspe ancora all’opera per ripulire il territorio

SCUOLA

- Scuola a Catanzaro, non solo ritardi: per il “Siciliani” c’è da sciogliere il nodo trasporti

- Personale Ata, autorizzata l’assunzione di 218 precari in Calabria: 84 nel Cosentino