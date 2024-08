Reggio, il Pd insiste: "Sanità territoriale abbandonata. È necessario un cambio di passo"

La rete della sanità territoriale va irrobustita. Il Pd non molla e attraverso le riflessioni del capogruppo in Consiglio, Giuseppe Marino e del consigliere Franco Barreca ribadisce la necessità di un’inversione di rotta delle scelte dell’Asp. Quindi riaprire Pellaro e scongiurare la chiusura di Gallico.

«Non posso non sostenere ed unirmi alle istanze legittime provenienti da territori che stanno pagando un prezzo altissimo a causa del debito sanitario, della disorganizzazione, delle carenze di personale e di attrezzature– sottolinea il capogruppo Giuseppe Marino –. La sanità territoriale pubblica è stata abbandonata ed i cittadini, in particolare i più fragili, sono esposti a rischi altissimi, costretti a rivolgersi costantemente al Grande Ospedale Metropolitano che, in assenza del “filtro” territoriale, si trova a gestire un numero elevatissimo di prestazioni. Lo gridiamo da tanto tempo, anche in Consiglio comunale: è necessario, come accadeva in passato, garantire ambulatori specialistici e presidi sul territorio, ricostituendo una sanità di prossimità».