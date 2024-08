Dal Soccorso al Tempietto, aria nuova a Reggio

Ieri al Soccorso, domani pomeriggio al Tempietto. Il sindaco Giuseppe Falcomatà corre veloce per realizzare la sua “visione” trasformare Reggio da città sul mare a città di mare. Una città che riesca a vivere pienamente la sua dimensione proiettandosi verso l’azzurro dello Stretto che la divide e unisce con Messina. «Siamo orgogliosi – afferma il primo cittadino – di avere recuperato la zona del Tempietto, una parte della città che meritava di essere valorizzata. È un ulteriore tassello del puzzle del fronte mare cittadino. Bisogna fare uno sforzo di immaginazione per vederlo questo lungomare da Catona fino a Reggio Sud. Abbiamo completato il waterfront, il Parco lineare Sud, il parco del vento a Pellaro, Catona. L’area del Tempettio è la prima parte di un lavoro che proseguirà fino all’aggancio del ponte Calopinace (tempi comunque lunghi dal momento che il Comune ha avviato la rescissione del contratto con la ditta, ndr.) e il completamento del lungomare di Gallico. Il Tempietto un’area polifunzionale, dove ci sarà anche un playgorund dedicato a Kobe Bryant e un seggiolino preso dal vecchio palasport dedicato a coach Gaetano Gebbia. E poi c’è anche una palestra all’aperto e un’area giochi per i bambini, una fontana d’acqua che giocherà con la musica (Inno alla Gioia, Lago dei cigni e Nessun dorma) e sono stati piantati tanti alberi. Previsti anche tavoli per giocare a dama e scacchi. E anche un parco giochi per i cani. Previsto anche un chiosco per ristorare gli utenti, e anche dieci telecamere collegate con la centrale operativa della Polizia Locale per scoraggiare atti vandalici ma la migliore vigilanza sarà quella che faranno i cittadini».