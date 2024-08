Carceri, gravissimi disordini a Reggio Calabria rientrati dopo ore, danni alla struttura. Condanna dei sindacati

"C’è sempre più tensione nel panorama penitenziario del Paese, con diversi eventi critici che si stanno registrando in alcuni carceri italiani. Nella giornata di ieri, presso il carcere Arghillà di Reggio Calabria, un gruppo di detenuti di nazionalità georgiana si era asserragliato in una sezione, organizzando una spedizione punitiva contro un altro detenuto di cui non si conosce la cittadinanza, per motivazioni che saranno meglio approfondite dalle autorità competenti. A darne notizia sono *Domenico Pelliccia Segretario Generale Aggiunto e Massimiliano Di Carlo Segretario Nazionale della Federazione Sindacati Autonomi CNPP* che esprimono un ringraziamento al personale di Polizia Penitenziaria che ha operato con encomiabile professionalità, affinché non si verificassero ulteriori nocumenti per l’ordine e la sicurezza. Solo disordini e danni, fortunatamente senza nessun ferito. Occorrono rigorose misure di salvaguardia per il personale di Polizia Penitenziaria - continuano i sindacalisti - sempre più esposto a rischi per la propria incolumità psico-fisica, oltre a situazioni lavorative stressogene. Servono riforme che tengano realmente in considerazione le condizioni precarie in cui oggi, più che mai, versano gli Istituti Penitenziari. Restiamo fiduciosi tempi migliori - concludono - perché “nessuno tocchi Caino, ma neanche Abele” e vengano assicurate dignitosi elementi di vivibilità nelle carceri, per tutte e quelle donne ed uomini che prestano silenziosamente il proprio servizio a difesa della legalità".