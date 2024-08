Rifiuti e igiene urbana a Locri, nuovi ritardi nei pagamenti dei dipendenti della Muraca

Nuovi ritardi nel pagamento degli stipendi da parte della Muraca Srl (società che si occupa dei servizi di gestione dei rifiuti e igiene urbana nel Comune di Locri) ai suoi dipendenti. A denunciare la situazione, il coordinatore provinciale Slai Cobas, Nazzareno Piperno. Nonostante le richieste e gli accorati appelli dell’organizzazione sindacale a non lasciare i lavoratori senza stipendio nel pieno di agosto «al 23 del mese - commenta Piperno - ancora non si muove foglia e non vi è alcun accenno sul pagamento dello stipendio di luglio, abbondantemente scaduto da oltre tre settimane. Lavoratori che da un lato si trovano di fronte a una società, la Muraca srl che non paga, dall’altro una stazione appaltante, il Comune di Locri, sordo ad ogni richiesta non essendosi speso, a tentare perlomeno di risolvere la problematica creatasi per i lavoratori. Nessun riscontro, infatti, il Comune di Locri ha inteso fornire sia all’avanzato appello dei lavoratori affinchè l’Amministrazione si impegnasse presso l’azienda per non lasciarli senza stipendio e sia alle plurime richieste di attivazione degli interventi sostitutivi dalla stazione appaltante ai sensi della normativa, nonostante la chiara natura obbligatoria di tali interventi come unanimemente chiarito dalla giurisprudenza in materia. A ciò si aggiunga l’impossibilità per i lavoratori di scioperare visto il periodo ed allora è chiaro il quadro desolante in cui si trovano i lavoratori stessi e di come noi li rappresentiamo, trovandoci tutti del tutto impotenti di fronte allo strapotere della società che ha la convinzione di poter fare il brutto e il cattivo tempo nei cantieri in cui opera, forte com’è della situazione di sostanziale monopolio, diventando in breve tempo, la società di riferimento del settore su quasi tutto il territorio».