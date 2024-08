Palmi, auto si schianta nella notte contro un palo della luce: tre feriti, uno è grave

Un incidente si è verificato questa notte a Palmi in provincia di Reggio Calabria. I vigili del fuoco sono intervenuti in Contrada Sant'Elia alle 04:40.

Coinvolta una sola auto che ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro un palo della illuminazione pubblica. Tre le persone ferite di cui una, ferita in modo grave, rimasta incastrata tra le lamiere, è stata estratta dall'abitacolo dal personale dei vigili del fuoco. I tre malcapitati sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e trasferiti in ospedale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.