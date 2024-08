Gioia Tauro, la denuncia della sindaca Scarcella: «Un paziente portato a Reggio nell’ambulanza senza medico»

Nei giorni scorsi la sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, e la consigliera comunale delegata alla Sanità, Giusy Magno, hanno inviato all'attenzione della dottoressa Lucia di Furia, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, una richiesta di incontro urgente relativo alla necessità di «risolvere le ormai insostenibili criticità dell’ospedale di Gioia Tauro».

«Nel pomeriggio di ieri – il testo della lettera – alcuni cittadini hanno contattato l’amministrazione comunale per una richiesta di aiuto, in preda alla disperazione e all'impotenza che a volte in queste situazioni può generarsi. Nel caso specifico è accaduto che per un cittadino, portato al nosocomio della nostra città, viste le condizioni non gestibili in loco si è reso necessario programmare uno spostamento in ambulanza presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria».

Scarcella e Magno argomentano: «Già questo dato è allarmante considerato che Gioia Tauro, paese con oltre 19.000 abitanti e sede della più grande infrastruttura portuale del Mediterraneo, non ha un nosocomio adeguato per eventuali emergenze».

Un problema ulteriore è però sorto perché all’ospedale di Gioia Tauro, pur essendo presente l’ambulanza, mancava il medico.