Taurianova, lavori alla condotta idrica nella parte alta del centro

Verrà effettuato questa mattina un nuovo intervento sulla condotta idrica comunale per risolvere le criticità che da giorni creano disagi nella parte alta del centro urbano di Taurianova.

L’amministrazione comunale, tramite la rete internet e i mezzi tradizionali (attivato anche l’altoparlante per le vie cittadine) ha avvisato che nella giornata odierna l’intera rete comunale del centro storico, con esclusione quindi di quella che rifornisce le frazioni, rimarrà disattivata.

«La chiusura – è stato spiegato – durerà il tempo necessario, si prevede una mattinata, per consentire di verificare se questa opzione tecnica valutata possa rivelarsi risolutiva».

Nell’ultima settimana si erano fatte insistenti le lamentele di molti cittadini in merito alla carenza d’acqua nelle utenze domestiche, specialmente nel quartiere dove insiste il campo sportivo.