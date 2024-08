Pista ciclabile di Palmi, lavori partiti e subito sospesi. Si attende un chiarimento

In attesa che riprendano i lavori. Se lo chiedono in tanti, residenti e non, sul futuro della pista ciclabile. Interventi avviati lo scorso mese di giugno, fermati qualche settimana dopo e non ancora ripresi. Con il mese di agosto (periodo in cui solitamente i cantieri restano comunque fermi) che sta per terminare, è lecito oggi attendersi la riapertura del cantiere e, al contempo, un chiarimento da parte degli amministratori comunali sulle cause che hanno portato, ormai da tempo, al fermo dei lavori.

La pista ciclabile, una volta completata, partirà dal Parco della Civiltà Contadina ed attraverserà la via Carbone. Il percorso si innesterà su una ciclovia che verrà ricavata nella zona residenziale delle cosiddette Torri. Inoltre, nei pressi della Chiesa Santa Famiglia sarà realizzata una rotatoria, utile sia per decongestionare il traffico che per aumentare il livello di sicurezza stradale. Un analogo progetto, hanno spiegato al tempo gli amministratori di Palazzo San Nicola, dovrebbe interessare in futuro anche il centro cittadino, con l’istituzione di un percorso ciclo- carrabile.