Acqua a Reggio, ultimato dopo 2 giorni l’intervento al bypass

La situazione dovrebbe rientrare nella normalità oggi. Fino a ieri si sono protratti i lavori per la realizzazione del bypass (lungo circa 40 metri) della condotta che alimenta la zona del Trabocchetto. Serbatoio che approvvigiona buona parte dei quartieri del centro storico. Un’ampia fascia che si estende a nord fino al ponte della Libertà e a sud fino all’area di Sant’Anna e all’asta del Calopinace. Un intervento lungo ed articolato reso necessario non solo a causa del guasto ma di quello che i tecnici della Sorical e della Castore hanno trovato scavando. Un “groviglio” di cavi e tubi che hanno reso impossibile l’intervento di riparazione del guasto, quindi è stato necessario realizzare un bypass per garantire l’approvvigionamento.