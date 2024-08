Incendio sul lungomare di Roccella Jonica, brucia un lido: struttura distrutta dalle fiamme

Dalle 5,50 di questa mattina le squadre dei Vigili del Fuoco di Siderno per competenza e Monasterace per supporto, sono al lavoro sul lungomare di Roccella Jonica (RC) per lo spegnimento di un incendio che interessato una struttura balneare.

Nonostante il tempestivo intervento di 10 uomini e tre automezzi, la natura dei materiale ha permesso alle fiamme di propagarsi rapidamente e distruggere completamente la struttura. Ancora in corso le operazioni spegnimento e messa in sicurezza coordinate del Capo Reparto Cassalia, al quale spetterà il compito di stabilire le cause del rogo. Indagano i carabinieri della stazione di Roccella Jonica.