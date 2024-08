Scontro tra due auto a Bova Marina, uno dei due mezzi si ribalta al centro della strada

Un grave incidente ha coinvolto due auto sulla strada statale 106, nei pressi del bivio per Bova Marina, in contrada Vivo, in direzione Condofuri, all'altezza del sottopasso del villaggio Stella Maris. L'impatto ha riguardato due veicoli, uno dei quali si è ribaltato al centro della strada. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Melito Porto Salvo e i vigili del fuoco. Solo un mese fa, il 30 luglio scorso, a poche decine di metri di distanza, si era verificato un incidente mortale che aveva coinvolto un motociclista di 51 anni di Palizzi.