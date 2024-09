Rassegna stampa 02-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Turismo, Calabria regina d’agosto e "meta d'eccellenza": afflusso record di italiani e stranieri

- La sanità in Calabria prioritaria per Occhiuto, le richieste di aiuto al governo: i retroscena dell'incontro con la premier

- I sussidi della Regione arrivano dopo... 32 anni: la paradossale storia di un’azienda del Cosentino

- Pino Loria sparì a San Giovanni in Fiore 19 anni fa, la madre disperata: «Aiutatemi»

- A Vibo scuole “incomplete”, un'odissea per gli studenti

- Reggio, il puzzle dei plessi scolastici chiusi. I presidi: creare il minor disagio

- Gioia Tauro in piazza per la legalità: «È l’ora di una rivoluzione sociale»