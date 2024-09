“Le Ali della Polizia”, una mostra racconta a Reggio la storia del Reparto Volo

“Le Ali della Polizia”: l'hanno chiamata così la mostra nata ed allestita per raccontare il contributo prezioso delle donne e degli uomini dei Reparti Volo della Polizia di Stato sparsi su tutto il territorio nazionale. Tra le undici sedi operative c'è Reggio Calabria, gli specialisti del “V Reparto”. La loro mission solitamente silenziosa, discreta, lontano dagli eccessi dei riflettori: ma spesso decisiva per salvare vite umane, fronteggiare calamità naturali e disastri dell'uomo, prevenire escalation di violenza o arginare le degenerazioni nei servizi di ordine pubblico. Fa tappa a Reggio – questa mattina la cerimonia di inaugurazione all'aeroporto “Tito Minniti” - della mostra realizzata per proseguire a celebrare i 50 anni del servizio “Volo” della Polizia di Stato. A testimoniare la vita dei poliziotti volanti sedici fotografia mozzafiato, sedici immagini tratte da un libro con il quale, nel 2021, sono stati avviati i festeggiamenti per il mezzo secolo di attività al servizio della collettività, di chi è in difficoltà, di chi ha urgenza di soccorso.

Le sedici fotografie sono state scattate dal maestro fotografo Massimo Sestini: tra cui il flash che immortala un elicottero del “V” della Polizia d Stato che sorvola uno degli angoli di paradiso italiani, le acque dello Stretto che accarezzando le coste di Calabria e Sicilia con sullo sfondo le Isole Eolie. Un capolavoro di bellezza come ogni immagine che compone la mostra.