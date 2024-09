Cocaina in auto e 4 chili di marijuana in casa di un 39enne di Reggio Calabria

Un uomo a bordo di un’autovettura è stato controllato dalla Volante ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto nei giorni scorsi nella zona sud di Reggio, a fermarlo gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, nel corso di un servizio sul territorio.

Si tratta di un 39enne del posto che, dopo aver mostrato segni di insofferenza durante il controllo, è stato perquisito sul posto e trovato in possesso di due involucri contenenti 18 grammi circa di cocaina, nascosti a bordo del proprio veicolo. In casa deteneva invece circa 4 kg di marijuana, nonché materiale per il confezionamento della droga.

L’autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.