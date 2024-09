Siderno, galleria della Limina sempre aperta per la festa di Portosalvo

La notizia farà certamente piacere a tanti cittadini della fascia tirrenica e dell’intera Regione che vogliono assistere ai festeggiamenti in onore della patrona della città di Siderno, Maria SS. di Portosalvo. È stata data direttamente dalla sindaca Mariateresa Fragomeni che, con soddisfazione ha comunicato che «in occasione della festa patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno è stata disposta l’apertura straordinaria della galleria della Limina sulla Ss 682 “Jonio-Tirreno”».

«È quanto è scaturito – informa la sindaca – dalla riunione del Comitato operativo di viabilità che ha avuto luogo ieri mattina (lunedì, ndc) nella sede della Prefettura di Reggio Calabria, ed ha accolto la richiesta formulata nei giorni scorsi da tutta l’Amministrazione Comunale, al fine di permettere la massima partecipazione, garantendo soprattutto le migliori condizione di sicurezza, alla festa dei visitatori che ogni anno giungono a Siderno da tutta la regione. In particolare – informa la nota – per le serate di mercoledì 4 e giovedì 5 la chiusura della galleria inizierà alle ore 23 anziché alle 22, mentre rimarrà totalmente aperta nelle serate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8, in modo da consentire a tutti di trascorrere una tranquilla permanenza a Siderno anche in occasione dei concerti di Fiordaliso, Cosimo Papandrea e Alex Britti previsti, nell’ordine, per le tre citate date».