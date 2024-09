Siderno, bimbo di 3 anni e mezzo lotta contro epatoblastoma. Ecco come effettuare una donazione

«Aiutatemi a realizzare il mio sogno di vita e quello dei miei genitori». È l’appello “lanciato” a nome del piccolo Alfredo De Marco, un bambino di soli tre anni e mezzo di Siderno che, dal 28 settembre dello scorso anno, lotta contro l’epatoblastoma, un cancro aggressivo al fegato, metastatizzato ai polmoni. Dalla scoperta della sua malattia, Alfredo ha iniziato numerosi trattamenti chemioterapici che inizialmente, hanno ridotto la massa tumorale, così da consentirgli di sottoporsi all’intervento per l’asportazione. Successivamente però, nonostante i trattamenti, il corpo del bambino ha iniziato a non rispondere più alle cure e il 27 agosto di quest’anno, una TC ha conferma il “ritorno” della massa al fegato e la progressione delle metastasi.

Le speranze di vita per Alfredo sono riposte in cure sperimentali in Francia (in Italia non ci sarebbero più cure adeguate al suo caso) all’ospedale Gustave Roussy a Villejuif (Parigi) o all’Inserm Bordeaux, a Bordeaux, un percorso terapeutico molto costoso, nell’ordine di circa un milione di euro. Ragion per cui la famiglia del piccolo Alfredo si appella alle generosità di chi vorrà sostenerli con un contributo nelle cure e nelle spese da affrontare, effettuando una donazione al link.

Anche la sindaca di Siderno, Mariateresa Fragomeni, ha lanciato un appello sul suo profilo personale Facebook, a fare una donazione o a condividere la raccolta fondi GoFundMe “Dona per aiutare Alfredo a salvarsi”, promossa dalla madre del piccolo, Maria Raffaella Crudo.

E in tanti nelle ultime ore hanno risposto presente, già raggiunta una somma superiore ai 400mila euro, con oltre 28mila donazioni.