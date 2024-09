Bagnante colto da malore, soccorso dalla Guardia costiera di Palmi

Un bagnante colto da malore mentre si trovava a Cala Rovaglioso è stato soccorso dalla Guardia costiera di Palmi.

Ad accorrere in aiuto del 69enne L.L., dopo essere stati allertati, il personale della delegazione di spiaggia di Palmi coordinato dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Gioia Tauro; dopo aver accertato che le condizioni di salute dell'uomo, stabili, non gli consentivano di risalire il sentiero, è stato predisposto il trasporto via mare con l'ausilio di un piccolo natante.

Ad attenderli, al porto di Taureana di Palmi, l'ambulanza del 118.