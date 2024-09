"Ho saputo che mi volete ammazzare": i retroscena dell'omicidio Bellocco nelle parole di Beretta. In un video il momento dell'aggressione

Un video esclusivo trasmesso dal Tg La7 getterebbe luce sui dettagli inquietanti dell'omicidio di Antonio Bellocco, membro della famiglia omonima legata alla 'ndrangheta, avvenuto durante uno scontro tra ultras dell’Inter. Le immagini, catturate dalle telecamere di sorveglianza della palestra Testudo a Cernusco sul Naviglio, mostrano la drammatica sequenza in cui Andrea Beretta, leader della curva dell'Inter, avrebbe compiuto l'omicidio.

Nel filmato si vedono Bellocco e Beretta uscire insieme dalla palestra e salire a bordo di una Smart, con Bellocco al volante. Mentre l’auto sta facendo retromarcia per uscire dal parcheggio, Bellocco apre improvvisamente la portiera e tenta di scendere, senza riuscirci. L'auto procede in modo incontrollato, sbandando in avanti, mentre due persone che escono dalla palestra si avvicinano per cercare di fermarla.

Una volta aperta la portiera, il corpo di Bellocco appare già privo di vita, disteso in una pozza di sangue con una ferita al collo e il volto rivolto verso l’alto, sul lato del conducente. Beretta, ferito, è invece seduto sul lato del passeggero. Le riprese mostrano anche Beretta mentre rientra nell’auto "almeno una volta, probabilmente per infierire ulteriormente con il coltello" sul corpo di Bellocco.