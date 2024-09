Mense a scuola, Siderno in lizza per i contributi

Il Comune ha aderito al bando per la richiesta di contributo per la messa in sicurezza e realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 4- Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università- Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea- Next Generation Eu. Al fine di partecipare a tale avviso pubblico, il responsabile dell'ufficio tecnico ha redatto un apposito documento di indirizzo alla progettazione relativa la nuova costruzione di una mensa scolastica a servizio sia dell'istituto di primo grado - scuola media C. Alvaro, sia dell'istituto comprensivo M. Bello G. Pedullà Agnana. I singoli interventi prevedono una spesa complessiva pari a 880.000 euro e secondo la misura del Pnrr, i lavori per la realizzazione delle nuove mense devono essere affidati entro il 31 gennaio 2025 e consegnati entro il 31 marzo dello stesso anno, mentre i lavori devono terminare entro il 31 marzo 2026 ed essere collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026.