Palmi, decine di piccole tartarughe messe in salvo dai bagnanti

Un ragazzo intento a prendere posto sul bagnasciuga per iniziare la sua sessione di pesca e una famiglia con bambini pronta a godersi una serata in pizzeria. Due situazioni normali che presto hanno fatto i conti con qualcosa di straordinario: la schiusa di decine di uova di tartaruga caretta caretta.

Un evento tanto raro quanto importante che mai, forse, si era verificato da queste parti, e che immediatamente ha messo i presenti davanti al rischio enorme che le minuscole tartarughe stavano vivendo. A decine, infatti, avevano perso l’orientamento e invece di andare verso il mare avevano raggiunto, percorrendo decine di metri, la piazzetta sovrastante, il parcheggio della pizzeria e, in alcuni casi, la strada della Tonnara, probabilmente attratte dalle tante luci presenti.

Dopo un attimo di incertezza i presenti, che hanno immediatamente contattato Guardia costiera e hanno ottenuto le necessarie indicazioni, hanno cominciato a mettere al sicuro 59 piccole tartarughe (una non si è salvata) fino all’arrivo dei militari che hanno condotto le operazioni per metterle definitivamente al sicuro.